На карантине без денег: Во сколько обойдется аренда жилья в Мариуполе (Видео)

На Донетчине из-за введенных карантинных ограничений у многих жителей появились проблемы с работой. Особенно трудно тем, кто арендует жилье. В то же время, рынок недвижимости сейчас «просел». В частности, снять квартиру в Мариуполе можно дешевле, чем раньше. Но растет спрос на частные дома.

Так, Татьяна Кирин арендует жилье в Мариуполе вместе с матерью и сестрой. Девушка рассказывает, что недавно они переехали на другую квартиру, поскольку нашли более дешевый вариант. И это очень вовремя, потому что в период карантина пришлось сменить работу.

«Как оказалось, кассиры, продавцы – это сейчас очень даже актуальная работа. Если бы я жила одна и снимала квартиру, на которой я жила прежде, я бы не смогла ее оплатить. Это где-то около 5-6 тыс. грн вместе с коммунальными услугами мы выплачивали», – рассказывает девушка.

Из-за ограничений во время пандемии пострадали в первую очередь все те, кто работал в сфере обслуживания. Поэтому сейчас арендодатели вынуждены пересматривать стоимость жилья. Еще зимой 1-комнатная квартира в центре Мариуполя с ремонтом и техникой стоила до 5 тыс. грн. Сейчас такую ​​же можно найти за 3,5 тыс. грн.

«Рынок аренды просел. И люди сейчас, если выйдут на рынок, они за меньшие деньги найдут такое же жилье. И просто съедут, а арендодатель останется ни с чем», – отметила руководитель отдела недвижимости Луиза Наливай.

Риелторы также снижают цены за свои услуги. «Сейчас арендатор с живыми деньгами на вес золота. И я как профессионал не могу себе позволить оставить свою комиссию той же. Человек не снимет квартиру, и мой собственник, который сдает эту квартиру, останется ни с чем, будет сам платит коммунальные услуги», – добавила Луиза Наливай.

А вот на аренду домов, по словам экспертов, спрос растет. Люди готовятся к возможному продлению карантина и летом. Не хотят «застрять» в четырех стенах, поэтому ищут варианты жилья с собственным двором.

Источник: ТК «Донбасс»