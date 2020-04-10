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В «ДНР» погибли 24 человека и 143 травмированы в ДТП

10.04.20 23:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области произошло более 300 ДТП с начала текущего года из-за превышения водителями скорости движения.

«В текущем году по причине превышения скорости движения совершено около 90 ДТП с пострадавшими, в результате которых 24 человека погибли и 143 получили травмы», – отметили в «МВД», пишут местные интернет-ресурсы.

Уточняется, что еще 244 дорожных аварии произошли без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП.

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