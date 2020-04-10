Карантин: Рынки в Бахмуте работают несмотря на запрет (Видео)

В Бахмуте (Донецкая обл.) работают рынки, несмотря на карантинные ограничения и запрет. И без разрешительных документов.

На так называемом «новом рынке» в Бахмуте по улице Юбилейной некоторые прилавки закрыты. Однако сельскохозяйственную продукцию купить можно, в частности, молоко. Продавец в перчатках и респираторе. «Молоко свое, домашнее. Документы и справки – все есть», – заверяет продавец.

Также на рынке работает магазин бытовых товаров, в магазин заходят покупатели. Однако, продавец настаивает на том, что у нее переучет. «Нет-нет, не работаем. Я не работаю. Переучет», – говорит продавец бытовых товаров.

Подобная ситуация и на Центральном рынке. Многие не работают, однако есть и магазины, которые открыты. так, можно увидеть полузакрытые двери к прилавку с обувью, где также переучет, и тоже с покупателями. «У меня переучет, извините, пожалуйста. Переучет», – утверждает продавец, несмотря на то, что покупатель продолжает выбирать товар.

Также, на рынке торгуют овощами, фруктами, одеждой и хозяйственными товарами.

Как пояснили в городском совете, оба рынка в Бахмуте не имеют разрешительных документов. Поэтому должны быть «на замке».

«С этим надо что-то делать, и обязательно, потому что это место распространения коронавируса. Со стороны городского совета все требования и постановления Кабинета министров по противодействию распространения коронавируса были выполнены в полном объеме», – комментирует начальник отдела по вопросам гражданской защиты Бахмутского городского совета Андрей Скляренко.

По словам чиновников, согласно постановлению Кабмина запретили работу рынков, а следить за выполнением этих решений должны полицейские. правоохранители, в свою очередь, отмечают, что не бездействуют.

«На субъекты хозяйствования, которые работали на рынках Бахмута, были составлены 3 административных протокола за нарушение действующих ограничительных мер. На сегодняшний день решается вопрос о привлечении к административной ответственности субъектов хозяйствования и руководства рынков», – подчеркнула старший инспектор Бахмутского отдела полиции Екатерина Савранская.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко пообещал разобраться, почему в Бахмуте ни власть, ни полиция не в состоянии закрыть нелегальные рынки.

Источник: ТК «Донбасс»