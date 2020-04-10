С начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов, – Геращенко

В Украине правоохранители ежедневно занимаются превентивной работой, разъясняют гражданам о важности соблюдения карантина. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет сегодня, 10 апреля, пресс-служба МВД.

«В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов. В это время во Франции оштрафованы около 500 тыс. граждан, а в Испании – 400 тыс.. Большинство украинский придерживается карантина. Люди начали заботиться о себе и окружающих, осознавать, что это опасная болезнь. Лучший способ с ней бороться – это карантин и ограничения социальных контактов», – сказал Антон Геращенко.

Отдельно он отметил снижение уровня преступности на 25-30%. «Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить свое здоровье. Сейчас не работают кафе, рестораны и дискотеки, поэтому снижение конфликтов, вызванных алкогольным опьянением. Снижение квартирных краж, поскольку люди сидят дома. Надеемся, что в мае Украине удастся выйти из карантина, а нам – удержать уровень преступности под контролем», – отметил он.

Напомним, что в Мариуполе (Донецкая обл.) оштрафовали первого человека за нарушение новых правил карантина.