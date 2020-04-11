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Сводка из зоны ООС за 10 апреля: Версии сторон конфликта

11.04.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил Операции объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-центр ООС.

Семь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчука, у Авдеевки – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Опытного – из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Восемь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • неподалеку Новозвановки – из минометов 120-го калибра;
  • у Новоалександровки – из минометов калибра 82 мм;
  • по Орехово – из минометов 120 и 82-го калибра, гранатометов различных систем;
  • рядом с Новотошковским – из минометов калибра 82 мм;
  • неподалеку от Луганского – из минометов калибра 82 мм;
  • Вблизи Крымского –из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В «ДНР» заявили об обстреле своих позиций в районе Коминтерново (после переименования Пикузы), Старомихайловки, Донецка (терминал ДАП, пос. ш-ты «Трудовской», Вольво-центр), Жабичево, Спартака, Петровского (за пределами участка разведения № 3), Веселого, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, шахта 6/7 ), Докучаевска, Ясиноватой (ДФС), Васильевки (район ЮДВ), Сигнального, Ясного, Еленовки. Применялась артиллерия 120 мм, минометы 120 и 82 мм, БМП2, АГС, ЗУ-23, РПГ, СПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Горловка результате обстрела поврежден жилой дом по адресу:

  • ул. Ольги Кобылянской, д.204 (остекление).

В Сигнальном результате обстрела зафиксированы повреждения домов по адресам:

  • ул. Гагарина, д.13 (фасад дома);
  • ул. Гагарина, д. 15 (кровля дома).

В Старомихайловке в результате обстрела зафиксировано повреждение трансформаторной подстанции шахты им. Челюскинцев. Полностью обесточены ул.Шевченко, ул.Жуковского, ул.Советская.

В «ЛНР» об обстрелах на данный момент не сообщают.

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