Сводка из зоны ООС за 10 апреля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил Операции объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-центр ООС.

Семь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчука, у Авдеевки – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

неподалеку от Опытного – из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Восемь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

неподалеку Новозвановки – из минометов 120-го калибра;

у Новоалександровки – из минометов калибра 82 мм;

по Орехово – из минометов 120 и 82-го калибра, гранатометов различных систем;

рядом с Новотошковским – из минометов калибра 82 мм;

неподалеку от Луганского – из минометов калибра 82 мм;

Вблизи Крымского –из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В «ДНР» заявили об обстреле своих позиций в районе Коминтерново (после переименования Пикузы), Старомихайловки, Донецка (терминал ДАП, пос. ш-ты «Трудовской», Вольво-центр), Жабичево, Спартака, Петровского (за пределами участка разведения № 3), Веселого, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, шахта 6/7 ), Докучаевска, Ясиноватой (ДФС), Васильевки (район ЮДВ), Сигнального, Ясного, Еленовки. Применялась артиллерия 120 мм, минометы 120 и 82 мм, БМП2, АГС, ЗУ-23, РПГ, СПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Горловка результате обстрела поврежден жилой дом по адресу:

ул. Ольги Кобылянской, д.204 (остекление).

В Сигнальном результате обстрела зафиксированы повреждения домов по адресам:

ул. Гагарина, д.13 (фасад дома);

ул. Гагарина, д. 15 (кровля дома).

В Старомихайловке в результате обстрела зафиксировано повреждение трансформаторной подстанции шахты им. Челюскинцев. Полностью обесточены ул.Шевченко, ул.Жуковского, ул.Советская.

В «ЛНР» об обстрелах на данный момент не сообщают.