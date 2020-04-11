В Украине подтверждено 2511 случаев COVID-19

В Украине сегодня, 11 апреля, по данным на 9:30 подтверждено 2511 случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всего в Украине исследовано 26557 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (лабораторная диагностика).

В течение 10 апреля получено 308 сообщений о новых подтвержденных случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 151 случай (7 выздоровели)

Волынская обл. – 52 случая (2 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 55 случая (5 выздоровели)

Донецкая обл. – 11 случаев (1 выздоровел)

Житомирская обл. – 74 случая;

Закарпатская обл. – 60 случаев (3 выздоровели)

Запорожская обл. – 64 случая (8 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 274 случая (12 выздоровели)

Киев – 396 случаев;

Киевская обл. – 149 случаев (9 выздоровели)

Кировоградская обл. – 106 случаев;

Львовская обл. – 96 случая (5 выздоровели)

Луганская обл. – 3 случая;

Одесская обл. – 51 случай;

Полтавская обл. – 24 случая;

Ривненская обл. – 103 случая (3 выздоровели)

Сумская обл. – 69 случаев (1 выздоровел)

Тернопольская обл. – 208 случаев (1 выздоровел)

Харьковская обл. – 8 случаев;

Херсонская обл. – 28 случаев;

Хмельницкая обл. – 18 случаев;

Черкасская обл. – 93 случая (1 выздоровел)

Черновицкая обл. – 409 случаев (21 выздоровел)

Черниговская обл. – 9 случаев.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%).

79 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В Украины исследуют образцы не только лиц, которым установлено ​​подозрение, а и тех, кто контактировал с пациентом с подтвержденным COVID-19, и тех, у кто ОРВИ. Также проводится повторное тестирование для людей, которые выздоровели. Это необходимо для снятия диагноза.

Напомним, на 10 апреля в Украине подтверждено методом ПЦР 311 новых случаев коронавирусного заболевания, из них 13 детей. Всего на территории страны 2203 подтвержденных случая COVID-19, в том числе 145 детей.