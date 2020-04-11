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В Украине подтверждено 2511 случаев COVID-19

11.04.20 09:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине сегодня, 11 апреля, по данным на 9:30 подтверждено 2511 случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всего в Украине исследовано 26557 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (лабораторная диагностика).

В течение 10 апреля получено 308 сообщений о новых подтвержденных случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров.

В целом случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. – 151 случай (7 выздоровели)
  • Волынская обл. – 52 случая (2 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 55 случая (5 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 11 случаев (1 выздоровел)
  • Житомирская обл. – 74 случая;
  • Закарпатская обл. – 60 случаев (3 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 64 случая (8 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область – 274 случая (12 выздоровели)
  • Киев – 396 случаев;
  • Киевская обл. – 149 случаев (9 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 106 случаев;
  • Львовская обл. – 96 случая (5 выздоровели)
  • Луганская обл. – 3 случая;
  • Одесская обл. – 51 случай;
  • Полтавская обл. – 24 случая;
  • Ривненская обл. – 103 случая (3 выздоровели)
  • Сумская обл. – 69 случаев (1 выздоровел)
  • Тернопольская обл. – 208 случаев (1 выздоровел)
  • Харьковская обл. – 8 случаев;
  • Херсонская обл. – 28 случаев;
  • Хмельницкая обл. – 18 случаев;
  • Черкасская обл. – 93 случая (1 выздоровел)
  • Черновицкая обл. – 409 случаев (21 выздоровел)
  • Черниговская обл. – 9 случаев.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%).

79 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В Украины исследуют образцы не только лиц, которым установлено ​​подозрение, а и тех, кто контактировал с пациентом с подтвержденным COVID-19, и тех, у кто ОРВИ. Также проводится повторное тестирование для людей, которые выздоровели. Это необходимо для снятия диагноза.

Напомним, на 10 апреля в Украине подтверждено методом ПЦР 311 новых случаев коронавирусного заболевания, из них 13 детей. Всего на территории страны 2203 подтвержденных случая COVID-19, в том числе 145 детей.

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