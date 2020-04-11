В ООН напомнили, что на Донбассе продолжают гибнуть мирные люди

Матильда Богнер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, выразила обеспокоенность увеличением количества случаев гибели и ранения гражданских лиц в зоне конфликта на Востоке Украины: в течение марта количество случаев сравнялась с данными за 5 предыдущих месяцев. Соответствующее обращение размещено на сайте миссии.

«Я очень обеспокоена увеличением количества случаев гибели и ранения гражданских лиц в зоне конфликта, особенно в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия и легких вооружений. В марте этого года наша Миссия зафиксировала два случая гибели и 14 случаев ранения гражданских лиц от таких обстрелов с обеих сторон от линии соприкосновения: двое погибших и 11 раненых на территории, контролируемой «республиками», и трое раненых – на территории, контролируемой правительством. Это столько же, сколько за предыдущие пять месяцев, с 1 октября 2019 по 29 февраля 2020 года (один погибший и 15 раненых)», – подчеркнула она.

В сообщении говорится, что мирные жители по обе стороны также продолжают гибнуть и получать ранения в результате минных инцидентов и обращения с взрывоопасными пережитками войны.

Также она отметила, что «все стороны конфликта обязаны руководствоваться международным гуманитарным правом, включая обязательства по ведению боевых действий, которые регулируются принципами различия, пропорциональности и принятия мер».

Как сообщалось ранее, по данным ООН за весь период вооруженного конфликта на Донбассе (с 14 апреля 2014 года по 31 марта 2020 года) погибли 3 055 мирных жителей (1 814 мужчин, 1 057 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых неизвестен). Количество случаев ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, оценивается в более чем 7 тыс.