Обстрел Новотошковского: Ранены двое военных

Сегодня, 11 апреля, незаконные вооруженные формирования, нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела двое украинских военных получили осколочные ранения.

Эвакуационной техникой их доставили в военно-медицинское учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

«Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются», – говорится в сообщении.