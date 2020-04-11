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Разбирают город по камешкам: В центре Донецке воруют тротуарную плитку (Фото)

11.04.20 13:09
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка на Набережной воруют тротуарную плитку. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«Разбирают город по камешкам в прямом смысле слова… Люди, все мы живем в одном городе… Зачем превращать его в разруху? Прекратите воровать фэмку», – говорится в сообщении к фото, которое опубликовано в одной их местных групп.

Также уточняется, что плитку украли на Набережной со стороны ДС «Динамо».

Под постом горожане оставляют возмущенные комментарии.

  • Андрей: «Шахты и заводы на металл порезали без права на восстановление и все под покровительством верхушек! Станки и уникальное оборудование вывезли в РФ (например, из донецкого кабельного завода), а вы за какую-то плитку говорите»;
  • Денис: «Мы в России! И, что самое интересное, до войны такого не было»;
  • Дмитрий: «ДНР! Привыкайте бомжевать, воровать»;
  • Серега: «Шестой год разруха и воровство – для наших это норма...»;
  • Анфиса: «Печально, что Донецк – город сильных и хороших людей с большим сердцем превращается в отстойник шлака с явными признаками деградации у отдельных слоев населения. Самое грустное, что им так нравится»;
  • Алексей: «В калошах ходить самое то. А кисти нужно рубать»;
  • Анна: «Хорошенькое дело: когда же это все происходит? У нас же комендантский час».

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