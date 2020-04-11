Разбирают город по камешкам: В центре Донецке воруют тротуарную плитку (Фото)

В центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка на Набережной воруют тротуарную плитку. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«Разбирают город по камешкам в прямом смысле слова… Люди, все мы живем в одном городе… Зачем превращать его в разруху? Прекратите воровать фэмку», – говорится в сообщении к фото, которое опубликовано в одной их местных групп.

Также уточняется, что плитку украли на Набережной со стороны ДС «Динамо».

Под постом горожане оставляют возмущенные комментарии.