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В «ЛНР» новые ограничения: Всех обязали носить маски

11.04.20 14:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» обязали людей носить в общественных местах защитные маски и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Об этом сообщили в пресс-службе «правительства ЛНР».

«С целью снижения риска распространения COVID-19 обязать жителей ЛНР использовать средства защиты органов дыхания (маски, в том числе изготовленные самостоятельно) в общественных местах, объектах торговли, обслуживания, транспорте», – говорится в сообщении.

Также местных жителей обязали соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» 10 апреля зарегистрировали восьмой случай заболевания коронавирусом.

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