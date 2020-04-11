Около 5 тыс. пачек сигарет: Пограничники остановили автомобиль с контрабандой (Фото)

Пограничники в зоне Операции объединенных сил помешали незаконному обороту подакцизных товаров. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Донецкий пограничный отряд.

Так, в рамках проведения специальных мероприятий сотрудники Краматорского отряда в ходе реализации оперативной информации остановили автомобиль под управлением гражданина Украины 1976 года рождения. В результате осмотра автомобиля в салоне и багажном отделении обнаружено около 4800 пачек сигарет известного бренда, большинство которых – без акцизных марок на общую сумму 240 000 гривен.

По данному факту в следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы в Донецкой области направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

Стоит отметить, что с начала текущего года оперативные пограничные подразделения из состава Объединенных сил изъяли из незаконного оборота более 452 000 пачек сигарет различных марок на сумму более 18 млн гривен.