Карантин в Украине: Могут ли принудительно уволить с работы и что делать сотруднику (Инфографика)

Пандемия коронавируса, карантин и сопутствующий им экономический кризис в полной мере отразятся на рынке труда – эксперты прогнозируют значительный рост безработицы. При этом президент Владимир Зеленский просит не увольнять сотрудников, обещая программы поддержки малого и среднего бизнеса. В Кабмине также рекомендовали государственным органам и предприятиям не принимать кадровые решения в период карантина. Тем не менее, ситуация может сложиться по-разному, передает «Слово и дело».

Введенный в Украине карантин не является поводом для увольнения сотрудника по инициативе работодателя – положения Кодекса законов о труде Украины не дают такого права. Однако нынешняя ситуация может рассматриваться, как предпосылка к проведению реорганизации компании или сокращения количества работников. Тогда уволить сотрудников работодатель может при таких условиях:

если увольнение массовое, нужно сообщить в Государственную службу занятости;

работника нужно уведомить не позднее, чем за два месяца;

предложить работникам вакантные должности, если они есть и соответствуют квалификации;

получить согласие профсоюза на увольнение (если такой орган действует на предприятии);

выплатить работнику полный расчет и выдать трудовую книжку в последний день работы;

выплатить выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты.

Карантин не может быть поводом для увольнения сотрудника по инициативе работодателя. Но есть случаи, когда это законно.

Но даже при таких условиях не могут уволить беременных женщин, женщины с детьми до трех лет или одиноких матерей с детьми до 14 лет, а также сотрудников, которые находятся в отпуске или на больничном.

Отметим, что если человек считает свое увольнение незаконным, он может обратиться в суд с иском о нарушении трудовых прав (но не позже, чем через месяц после увольнения).

Если же все законно, уволенный сотрудник может зарегистрироваться в центре занятости и рассчитывать на социальную помощь. Минимальный размер помощи без учета зарплаты и трудового стажа составляет 650 гривен, с учетом – 1,8 тысяч гривен.

При определении размера помощи учитывается трудовой стаж. Если он меньше 2 лет, то сумма выплаты по безработице составляет 50% от средней зарплаты работника, 2-6 лет – 55% от средней зарплаты, 6-10 лет – 60%, больше 10 лет – 70%.