Хотела пойти на кладбище: Военные не пропустили женщину в Тарамчук

В Донецкой области в рамках карантинных мероприятий военнослужащие ВСУ не пропустили женщину в поселок Тарамчук. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Сообщается, что на блокпосте вблизи Тарамчука 60-летняя женщина сообщила наблюдателям, что она жительница соседнего поселка Степное и ехала в Тарамчук на могилы родственников.

По ее словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины на блокпосте не разрешили ей пройти в этот населенный пункт. Они сообщили, что с 6 апреля в связи с «карантином» в Тарамчук пропускают только его жителей.