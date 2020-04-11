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Хотела пойти на кладбище: Военные не пропустили женщину в Тарамчук

11.04.20 22:34
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

В Донецкой области в рамках карантинных мероприятий военнослужащие ВСУ не пропустили женщину в поселок Тарамчук. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Сообщается, что на блокпосте вблизи Тарамчука 60-летняя женщина сообщила наблюдателям, что она жительница соседнего поселка Степное и ехала в Тарамчук на могилы родственников.

По ее словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины на блокпосте не разрешили ей пройти в этот населенный пункт. Они сообщили, что с 6 апреля в связи с «карантином» в Тарамчук пропускают только его жителей.

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