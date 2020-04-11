Денисова обратилась к международному сообществу из-за обстрелов мирных населенных пунктов

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к международному сообществу относительно обстрелов незаконными вооруженными формированиями мирных населенных пунктов на Востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной ВР по правам человека.

«Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обеспокоена непрекращающимися обстрелами боевиками населенных пунктов на востоке Украины с использованием тяжелого вооружения, что приводит к гибели и ранениям гражданского населения», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что накануне из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов обстреляли окрестности Хутора Вольного (Луганская область). Один из снарядов разорвался во дворе местной жительницы, от осколков которого были повреждены окна и кровля дома. К счастью, никто из жителей не пострадал.

«Уполномоченный призывает международное сообщество применить все имеющиеся рычаги воздействия на государство-агрессора с целью прекращения огня на Востоке Украины и установления режима тишины, неукоснительного соблюдения норм международного гуманитарного права и защиты мирного населения для обеспечения устойчивого мира и спокойствия граждан», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 9 апреля, НВФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный.