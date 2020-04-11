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COVID-19: Зеленский ознакомился с работой военного госпиталя в зоне ООС (Видео)

11.04.20 12:14
Скриншот видео
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя в зоне ООС. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Офис президента.

Президент привёз все необходимые средства для индивидуальной защиты военнослужащих.

«Для нас приоритет обеспечить военных и военных докторов всем необходимым», – заявил он.

66-й Военно-мобильный госпиталь развернут в Покровске Донецкой области.

Также в планах Владимира Зеленскиого ознакомиться с обстановкой на участке разведения сил в Богдановке-Петровском.

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