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Ситуация с коронавирусом в «ДНР»: Зарегистрировано 18 случаев

11.04.20 12:37
Фото: сайт ПРООН
Фото: сайт ПРООН

Сегодня,11 апреля, на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области зарегистрировано 18 случаев коронавируса, летальных случаев нет.

Как сообщает «минздрав ДНР», за последние сутки под наблюдение взяты 11 человек, из них 10 госпитализированы, 1 – самоизолирован.

Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 208 человека, 12084 человек – находятся на самоизоляции на дому.

Всего под наблюдением 12292 человек. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 53 человек.

Напомним, на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области 10 апреля выявлено пять новых случаев заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» разрабатывают план по формированию и поддержанию запаса продуктов питания на 2 месяца.

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