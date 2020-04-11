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Двое жителей Авдеевки напали на полицейского

11.04.20 13:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Авдеевке (Донецкая обл.) законное требование наряда полиции к компании мужчин прекратить правонарушение вызвало агрессию. Двое из них набросились на одного полицейского и нанесли ему телесные повреждения. Нападающих задержали. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Главное управление национальной полиции в Донецкой области.

Происшествие произошло вчера, 10 апреля, в Авдеевке. В полицию поступило сообщение, что группа людей употребляет спиртные напитки возле многоэтажного дома. На место происшествия выехал наряд, который призвал нарушителей прекратить противоправные действия. Однако компания отреагировала агрессивно, а двое мужчин набросились на милиционера с кулаками. Пострадавший работник полиции обратился за медицинской помощью.

Правонарушителями оказались местные жители – 50-летний отец и его 21-летний сын. Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

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