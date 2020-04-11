В Северодонецке у домашнего насильника нашли каннабис

На Луганщине группа по реагированию на домашнее насилие во время проверки дебошира обнаружила у него каннабис. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

«Полицейские в обязательном порядке наведываются к семьям, где были зарегистрированы факты домашнего насилия. На этот раз во время рейда в Северодонецке правоохранители изъяли порядка 10 гр растительного вещества, похожего на марихуану, а также оказали помощь мужчине, который без сознания лежал на земле и доставили его домой», – говорится в сообщении.

Вчера, по месту жительства 38-летнего мужчину, который с 2018 года находится на учете потому периодически оскорбляет своих мать и бабушку, сотрудниками группы по противодействию домашнему насилию обнаружили 3 свертка с веществом растительного происхождения. Мужчина рассказал полицейским, что он нашел их в подъезде и оставил себе, чтобы потом покурить.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 УК Украины «Хранение наркотических веществ ...». Изъятое направлено для проведения экспертизы, а следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.

В этот же день, возвращаясь с рейда, у школы № 20, полицейские заметили мужчину, который лежал на газоне в бессознательном состоянии. У него уже находились прохожие. Правоохранители связались с семьей мужчины, но отвести его домой родственник не смог, потому что мужчина не в состоянии был самостоятельно передвигаться. Поэтому полицейские доставили его домой.