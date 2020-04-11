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Слишком раннее ослабление карантина грозит новым всплеском, – ВОЗ

11.04.20 17:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Слишком раннее ослабление карантина грозит новым всплеском распространения вируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

По словам главы ВОЗ, страны должны быть очень осторожными с подобными шагами – даже несмотря на то, что испытывают экономические потери из-за пандемии.

Гебреисус положительно оценил замедление темпов распространения эпидемии в некоторых европейских странах, но в то же время обратил внимание на то, что в других частях планеты – в частности, в Африке – наблюдаются обратные тенденции.

Он отметил, что ВОЗ сейчас активно сотрудничает с правительствами стран и разрабатывает стратегии ослабления карантина.

«Я знаю, что некоторые страны уже планируют отход от ограничений на выход из дома. Мы в ВОЗ хотим послабления, как никто. В то же время, слишком быстрое ослабление может привести к смертельному возрождению инфекции. Путь обратно может быть столь же опасным, как и путь вперед – если не делать все правильно», – объясняет глава ВОЗ.

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