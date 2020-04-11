Слишком раннее ослабление карантина грозит новым всплеском, – ВОЗ

Слишком раннее ослабление карантина грозит новым всплеском распространения вируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

По словам главы ВОЗ, страны должны быть очень осторожными с подобными шагами – даже несмотря на то, что испытывают экономические потери из-за пандемии.

Гебреисус положительно оценил замедление темпов распространения эпидемии в некоторых европейских странах, но в то же время обратил внимание на то, что в других частях планеты – в частности, в Африке – наблюдаются обратные тенденции.

Он отметил, что ВОЗ сейчас активно сотрудничает с правительствами стран и разрабатывает стратегии ослабления карантина.

«Я знаю, что некоторые страны уже планируют отход от ограничений на выход из дома. Мы в ВОЗ хотим послабления, как никто. В то же время, слишком быстрое ослабление может привести к смертельному возрождению инфекции. Путь обратно может быть столь же опасным, как и путь вперед – если не делать все правильно», – объясняет глава ВОЗ.