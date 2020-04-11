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Упал в воду: Под Славянском утонул рыбак

11.04.20 16:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В полицию Славянска обратился местный житель и сообщил, что в воде обнаружил тело мужчины. Несчастный случай произошел 10 апреля на водохранилище вблизи Николаевки (Славянский район, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

По информации правоохранительных органов мужчина рыбачил, ему стало плохо и он упал в воду.

Погибший – 37-летний житель Николаевки. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

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