В Украине гриппом и ОРВИ заболели 105 116 человек: Один умер (Инфографика)

С 30 марта по 5 апреля на ОРВИ и гриппом в Украине заболели 105 116 человек. Из них 39,5% – дети в возрасте до 17 лет. Один человек умер от осложнений в результате гриппа. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 000 населения. Это на 42% меньше эпидемического порога по Украине.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 3 из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: 2 – типа А (Н1) pdm09, 1 – типа B.

С 30 марта по 5 апреля против гриппа вакцинировались пять человек. С начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек.

Динамику заболеваемости гриппом и ОРВИ в течение эпидемического сезона 2019/2020 смотрите в инфографике.

Как сообщалось ранее, в Украине сегодня, 11 апреля, по данным на 9:30 подтверждено 2511 случаев COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%). 79 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.