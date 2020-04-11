НВФ продолжили запрещать патрулям ОБСЕ доступ в ОРДЛО

Члены незаконных вооруженных формирований продолжали запрещать патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ доступ на блокпостах в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 11 апреля, говорится в специальном оперативном отчете Миссии

Так, 9 и 10 апреля члены незаконных вооруженных формирований вновь запретили патрулям СММ доступ по официальным дорожным коридорам в неподконтрольные правительству районы: трижды в Донецкой области и один раз в Луганской области, а также отказали при попытке наблюдателей пройти в подконтрольные правительству районы в Луганской области.

Утром 9 апреля на блокпосте возле Еленовки 5 членов незаконных вооруженных формирований не разрешили патрулю СММ, направлявшемуся из подконтрольных правительству районов, проехать в неподконтрольные правительству районы, сославшись на карантинные ограничения в связи с COVID-19.

Тем же утром на блокпосте примерно в 600 м к западу от Верхнешироковского трое членов незаконных вооруженных формирований не разрешили патрулю Миссии, который направлялся из подконтрольных правительству районов, проехать в неподконтрольные правительству районы, сославшись на карантинные ограничения в связи с COVID-19. Помимо этого, наблюдатели впервые зафиксировали 3 противотанковые мины на деревянной доске возле блокпоста, посередине дороги, ведущей в сторону Верхнешироковского. Члены незаконных вооруженных формирований сказали, что они не будут убирать мины.

Тем же утром на блокпосте вооруженных формирований южнее моста вблизи Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) двое членов незаконных вооруженных формирований запретили патрулю Миссии, который направлялся из неподконтрольных правительству районов, пройти в подконтрольные правительству районы, объяснив это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

Утром 10 апреля на блокпосте вооруженных формирований южнее моста вблизи Станицы Луганской член незаконных вооруженных формирований запретил команде СММ, направлявшейся из неподконтрольных правительству районов, пройти в подконтрольные правительству районы, мотивируя это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

Утром 10 апреля на блокпосте недалеко от Горловки (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) трое членов незаконных вооруженных формирований не пропустили наблюдателей, которые направлялись из подконтрольных правительству районов, проехать в неподконтрольные правительству районы, сославшись на «приказы командиров о запрете доступа для всех».

«Эти регулярные недопуски Миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток СММ пройти/проехать в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области», – говорится в сообщении.