Зеленский в зоне ООС: Цветы к памятникам и посещение участка разведения (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в ​​зоне проведения Операции объединенных сил, посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины. В частности, он побывал на участке разведения сил и средств сторон № 3 «Петровское». Об этом сегодня. 11 апреля, сообщает Офис президента Украины.

Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Президенту доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная.

«Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир», – отметил Владимир Зеленский.

Также ему рассказали об особенностях наблюдение за передвижением подразделений незаконных вооруженных формирований.

После Зеленский посетил одну из частей, где вручил еще трем военным ценные подарки в благодарность за службу.

Кроме того, находясь с рабочей поездкой в ​​зоне проведения операции объединенных сил, президент и руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетили мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка – Донецк.

Этот автобус НВФ обстреляли из реактивных артсистем БМ-21 «Град» 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести. Президент почтил память погибших и возложил к мемориалу цветы.

Кроме того, Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку – командиру 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Андрей Жук героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года, защищая собратьев от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию.