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Донецкие пограничники спасли в Азовском море осетров и севрюг (Видео)

11.04.20 22:08
Скриншот видео
Скриншот видео

1 километр и 800 метров сетей не будут вредить природе Украины благодаря службе пограничников. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Донецкий погранотряд.

Во время несения службы оперативные сотрудники Донецкого пограничного отряда и участковые инспекторы отдела пограничной службы «Мариуполь» в акватории Азовского моря обнаружили 29 жаберных сетей.

Общая длина сетей составила 1 километр 800 метров. К счастью, в браконьерские сети успели попасть только два осетра и две севрюги, которых пограничники освободили и отпустили в естественную среду обитания.

Гибель даже этих четырех рыб могла нанести ущерб государству в размере 192 тыс. гривен.

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