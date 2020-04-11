В Донецкой области юная художница продает копию картины Ван Гога

В Донецкой области стартует благотворительный Пасхальный аукцион: продается картина юной художницы, а на вырученные средства активисты приобретут пасхи для детей прифронтовой Марьинки, пишет «Урядовий кур’єр».

Как сообщает переселенка Ольга Мартыновская, ее дочь Юля написала маслом копию одной из картин Ван Гога, которую теперь решила продать через импровизированный аукцион в Facebook.

«Картина "Звездная ночь" является одной из известных и узнаваемых работ мастера, поскольку привлекает таинственностью и чудом. Я хочу дарить добро и чудеса другим. Мечтаю купить и передать 50 пасхальных куличей детям», – говорит автор полотна.

Начальная стоимость лота, то есть картины (размер 80/60) – 500 гривен (себестоимость полотна и красок). А на деньги, полученные от покупателя классической «Звездной ночи» в исполнении юной художницы, инициаторы этого доброго дела закупят пасхи для малышей, проживающих в Марьинке.

Кроме того, они предлагают всем другим участникам аукциона также присоединиться к благотворительной акции и приобрести сладкие подарки для самых маленьких жителей прифронтового края. Ведь, как убеждена Ольга Мартыновская, «творить добро легче, чем кажется».