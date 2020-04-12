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Как правильно надевать респиратор: Пошаговая инструкция

12.04.20 18:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Центр по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендует носить респираторы с защитой FFP2 и FFP3 людям, которые не контактируют с больными на COVID-19. Данные средства индивидуальной защиты предназначены для врачей, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, туберкулезом, ветряной оспой, корью и т. д., пишет «Сегодня».

Но, если он уже у вас есть, то стоит знать несколько важных правил, которые рекомендует Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Качественный респиратор должен не препятствовать нормальному дыханию, плотно фиксироваться на лице и иметь носовой зажим из мягкого металла.

Как правильно надеть респиратор, чтобы он действительно защищал:

  • Длинные волосы надо завязать в хвост, мужчинам хорошо побриться (сбрить бороду, если есть).
  • Респиратор нельзя надевать на очки, их нужно снять.
  • Вымыть тщательно руки или обработать их антисептиком.
  • Переверните резинки на переднюю часть респиратора и просуньте ладони под ними.
  • Приложите чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку опрокиньте на затылок, нижнюю – за уши.
  • Расправьте респиратор на лице, зажмите носовую пластину пальцами обеих рук.
  • Проверьте, чтобы резинки респиратора не спутывались друг с другом, для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.

После того, как вы надели респиратор, нужно сделать «тест ладони». Поднимите руки к респиратору и сделайте резкий вдох (для респираторов с клапаном) или выдох (для респираторов без клапана). Если почувствовали, что воздух проходит между респиратором и кожей, надо поправить его на лице.

Респиратор – это одноразовое средство защиты, его максимальное время работы – 8 часов. Если он стал влажным от дыхания, смените его раньше.

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