На Донетчине с начала карантина ухудшился уровень оплат услуг по электроснабжению

Во время карантина уровень оплат услуг по электроснабжению критично ухудшился. Уже в апреле общий долг перед «ДТЭК Донецкие электросети» составляет 85 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Если клиенты и дальше не будут платить за использованную электроэнергию, то к концу мая 2020 года долг вырастет до 215 млн грн. Для сравнения – это больше, чем инвестиционная программа компании в 2019 году – 161 млн грн. На эти средства компания прокладывала новые сети и строила подстанции для развития инфраструктуры города и области, внедряла технологичные решения, необходимые современным клиентам», – отметили в «ДТЭК Донецкие электросети».

ДТЭК Донецкие электросети как Оператор системы распределения обеспечивает электроснабжением более 900 тыс. бытовых и бизнес-клиентов на контролируемой территории Донецкой области. «От нашей бесперебойной работы и исправного состояния энергетической инфраструктуры зависит надежность электроснабжения дома каждого жителя Донецкой области и критически важных объектов – 189 больниц области. Среди которых – 14 инфекционных больниц, что готовятся к приему заболевших COVID-19», – отмечают в компании.

Из-за накапливающихся долгов в период карантина высока вероятность того, что компания не будет иметь возможности выполнять ремонтные программы в 2020 из-за отсутствия средств. «В этом году запланированы ремонты подстанции в городе Авдеевке, которая обеспечивает электроэнергией городскую насосную станцию, которая снабжает водой около 20 тыс. жителей прифронтового города. В ближайшее время намечено провести ремонты 5 подстанций в Краматорске, что питают 3 городских больницы, среди них – госпитальные базы для приема заболевших коронавирусной инфекцией», – уточнили в пресс-службе.

Сотрудники компании ДТЭК Донецкие электросети продолжают делать все возможное для стабильного и бесперебойного снабжения электроэнергией. Как сообщалось ранее, за время карантина устранили 1463 аварии и сохранили свет для более 72 тыс. клиентов. Энергетики продолжают работы, в том числе, в зоне боевых действий.