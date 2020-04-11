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Вербное воскресенье в Украине: Где можно посмотреть богослужения

11.04.20 19:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине православные и греко-католики 12 апреля отметят Вербное воскресенье – вхождение Иисуса Христа в Иерусалим, пишет «Сегодня».

В связи с карантином из-за коронавируса украинские церкви проведут богослужения без присутствия верующих, однако будут транслировать их в прямом эфире.

Так, службы Православной церкви Украины (ПЦУ) можно посмотреть на канале YouTube «Православна церква України».

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) будет транслировать праздничные богослужения в своем Facebook и на YouTube-канале Киево-Печерской Лавры.

Украинская греко-католическая церковь также транслирует главные богослужения на своем канале на YouTube «Живе телебачення» и на своей странице в Facebook.

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