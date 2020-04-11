«Диджитал-физра»: Проект Фонда Рината Ахметова и ФК «Шахтер» стал хитом дистанционного обучения

В начале недели Фонд Рината Ахметова совместно с футбольным клубом «Шахтер» и Министерством цифровой трансформации представили образовательный сериал «Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта». Проект вызвал невероятный интерес у аудитории. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

Четверка ведущих –игроки футбольного клуба «Шахтер» Андрей Пятов и Сергей Кривцов, а также звезды юмористического проекта «Мамахохотала-шоу» Евгений Янович и Олег Маслюк – сделали сериал крутым по контенту и очень легким, веселым по форме. Темы уроков – от секретов разминки и правил приседания до йоги и киберспорта.

«Изначально "Диджитал-физра" была доступна только на диджитал-площадках: Фонда Рината Ахметова и ФК "Шахтер", а также на платформе "Дія. Цифрова освіта". Просмотры очень быстро растут, сейчас только на онлайн площадках Фонда за 5 дней сериал посмотрело 100 тыс. зрителей. А еще к нам поступили заявки на трансляцию нашего сериала в эфире от телеканалов: и национальных, и региональных. Так что уже со следующей недели "Диджитал-физра" начнет выходить на большом экране. Поэтому мы приняли решение дать бесплатный доступ к нашему сериалу всем региональным каналам. Получить права на его трансляцию можно совершенно бесплатно по отдельной заявке», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По словам Натальи Емченко, на данный момент копии «Диджитал-физры» для свободного транслирования получили телеканалы:

«Индиго»;

«НЛО»;

«Футбол»;

«ТВ-5» (Запорожье)

«МТВ» (Мариуполь)

«Сигма» (Мариуполь)

«34 канал» (Днепр)

«Донбасс»

Фонд Рината Ахметова готов бесплатно передать права на трансляцию сериала телеканалам. Для этого его руководителям нужно подать заявку по телефону горячей линии Фонда – 0 800 509 001.

Ранее Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали образовательный сериал для педагогов «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Он позволяет освоить все доступные алгоритмы, которые помогут выстроить правильную и эффективную работу с учениками и родителями на период карантина.

Все видеокурсы размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на Youtube-канале.