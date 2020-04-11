Переселенец из Донецка хобби превратил в бизнес (Фото)

Хобби Александра – сварка машин и ремонт кузовов – теперь стало его основным источником дохода. Он работает в селе Старогнатовка Донецкой области, предоставляя услуги жителям ближайших поселков. Раньше, чтобы получить аналогичный сервис, местным жителям приходилось ехать в Мариуполь, сообщает Данська Рада у справах біженців – Данська Група з розмінування / DRC – DDG.

Александр – переселенец. Он с семьей был вынужден покинуть Донецк в 2014 году. В городе Александр работал охранником в медучреждении, а его жена – администратором. Потеряв работу и возможность арендовать квартиру, они вернулись в родительский дом в Старогнатовке.

DRC-DDG смогли помочь Александру закупить столь необходимую ему технику, благодаря поддержке Европейского Союза. Новое оборудование позволило ему расширить перечень предоставляемых услуг и значительно увеличить доход.

Сейчас Александр работает на репутацию, в планах – новые заказы.

