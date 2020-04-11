В Украине активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Фонда Рината Ахметова

В последние дни в Украине активизировались мошенники, которые действуют якобы от имени Фонда Рината Ахметова. Они представляются сотрудниками Фонда и предлагают различную помощь, а взамен требуют у людей персональные данные, номера банковских карточек и даже пытаются проникнуть в дома граждан. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, жительница Светлодарска (Донецкая обл.) сообщила, что неизвестные ходят по квартирам и просят предоставить ксерокопии паспортов и реквизиты банковских карт «для получения материальной помощи вместо продуктовых наборов».

В Харькове неизвестный мужчина представлялся сотрудником Фонда и пытался проникнуть в квартиры местных жителей. При этом он предлагал гуманитарную помощь, мол «в связи с пандемией коронавируса за материальное вознаграждение».

«Фонд официально заявляет: его сотрудники не обращаются по собственной инициативе к гражданам в частном порядке, не собирают средства и персональные данные. Гуманитарная помощь Фонда предоставляется на благотворительной основе, то есть бесплатно. Сейчас все ресурсы и деятельность Фонда сконцентрированы на помощи стране в преодолении угрозы эпидемии коронавируса. В этом направлении Фонд работает в тесной координации с Министерством здравоохранения Украины и штабами, созданными при облгосадминистрациях. Если к вам обращаются лично или поступают подозрительные звонки от якобы сотрудников Фонда, сообщайте об этом на нашу горячую линию 0-800-509-001 и обращайтесь в правоохранительные органы», – отметили в пресс-службе.