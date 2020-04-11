RU
Все новости

В Мариуполе полицейские спасли жизнь мужчине

11.04.20 23:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В полицию Мариуполя позвонил житель Приморского района. Заявитель сообщил, что через окно видит своего соседа, который не может подняться. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

Прибыв по месту вызова, полицейские сразу обследовали дом снаружи, но пролезть через окно не могли, так как они были закрыты. Наконец, патрульному удалось открыть дверь и совместно с врачами попасть в квартиру человека, который нуждался в помощи.

По предварительному диагнозу у 56-летнего мужчины случился инсульт, медики госпитализировали его в больницу.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк