В Мариуполе полицейские спасли жизнь мужчине

В полицию Мариуполя позвонил житель Приморского района. Заявитель сообщил, что через окно видит своего соседа, который не может подняться. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

Прибыв по месту вызова, полицейские сразу обследовали дом снаружи, но пролезть через окно не могли, так как они были закрыты. Наконец, патрульному удалось открыть дверь и совместно с врачами попасть в квартиру человека, который нуждался в помощи.

По предварительному диагнозу у 56-летнего мужчины случился инсульт, медики госпитализировали его в больницу.