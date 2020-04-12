Ездят грузовики: В ОБСЕ рассказали о ситуации на «границе» между «ДНР» и «ЛНР»

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ) рассказали о ситуации с гражданским населением и мерах, предпринимаемых на КПВВ и соответствующих блокпостах, по предотвращению распространения COVID-19. Об этом говорится в отчете Миссии.

В Луганской области Миссия зафиксировала, что КПВВ в Станице Луганской и соответствующий блокпост незаконных вооруженных формирований к югу от моста возле Станицы Луганской по-прежнему закрыты.

В Донецкой области команда СММ отметила, что КПВВ вблизи Майорска, Новотроицкого, Гнутово, а также блокпосты незаконных вооруженных формирований рядом с Горловкой по-прежнему закрыты.

На блокпосте на административной границе между Луганской и Донецкой областями недалеко от н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка) команда СММ видела, как 3 автомобиля и 3 грузовика (все с табличками «ЛНР»), груженные гравием, проехали через блокпост в направлении Донецкой области, а также наблюдатели отметили, что члены незаконных вооруженных формирований в масках проводили дезинфекцию автомобилей (некоторые были с табличками «ЛНР» и «ДНР»), двигавшихся в направлении Луганской области.

Наблюдатели также видели 2 тентованных грузовика и 2 автомобиля, ожидавших в очередях по обе стороны блокпоста