По данным на 9:30 сегодня, 12 апреля, в Украине подтверждено 2777 случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всего в Украине исследовано 30314 образцов методом ПЦР (лабораторная диагностика).

В течение 11 апреля получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров.

В целом подтверждено:

Винницкая обл. – 174 случая (8 выздоровели)

Волынская обл. – 71 случай (2 выздоровели)

Днепропетровская обл.– 58 случаев (5 выздоровели)

Донецкая обл. – 11 случаев (1 выздоровел)

Житомирская обл. – 74 случая;

Закарпатская обл. – 82 случая (3 выздоровели)

Запорожская обл. – 83 случая (10 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 291 случай (12 выздоровели)

Киев – 416 случаев;

Киевская обл. – 159 случаев (9 выздоровели)

Кировоградская обл. – 118 случаев;

Львовская обл. – 111 случаев (6 выздоровели)

Луганская обл. – 3 случая;

Николаевская обл. – 2 случая;

Одесская обл. – 63 случая;

Полтавская обл. – 25 случаев;

Ривненская обл. – 119 случаев (3 выздоровели)

Сумская обл. – 73 случая (2 выздоровели)

Тернопольская обл. – 243 случая (3 выздоровели)

Харьковская обл. – 11 случаев;

Херсонская обл. – 31 случай;

Хмельницкая обл. – 19 случаев (3 выздоровели)

Черкасская обл. – 99 случаев (1 выздоровел)

Черновицкая обл. – 432 случая (21 выздоровел)

Черниговская обл. – 9 случаев.

На амбулаторном лечении 1504 пациента. Всего госпитализированы 1100 человек, из них 48 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%).

В общем 89 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщалось ранее, в Украине 11 апреля по данным на 9:30 подтверждено 2511 случаев COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%). 79 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.