COVID-19: В Донецкой области 5 человек выздоровели

В Донецкой области за сутки зафиксировано 5 вылечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 11 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Хорошая новость: в Донецкой области за сутки имеем 5 новых случаев выздоровления! Четыре в Мариуполе и один в Белозерске», – написал он.

По словам Кириленко в целом на сегодня в области из 11 случаев заражения коронавируса 1 летальный (в Дружковке) и 6 выздоровлений (4 в Мариуполе и по одному в Бахмуте и Белозерске).