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На Донетчине уменьшилось количество переселенцев: Где регистрируются чаще

12.04.20 10:42
Справка ВПЛ / Фото из открытых источников
Справка ВПЛ / Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 9 апреля официально зарегистрировано 511 тыс. 237 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 09.04.2020 на территории Донецкой области учтено 434 279 семей и 511 237 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 115 140;
  • дети – 62 983;
  • лица с инвалидностью – 17 820;
  • пенсионеры – 315 294.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 948 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 54 282;
  • Краматорск – 48 871;
  • Славянск – 41 239;
  • Лиман – 23 690;
  • Константиновка – 23 800;
  • Марьинский район – 21 354;
  • Бахмут – 19 371;
  • Селидово – 16 726;
  • Мирноград – 16659.

Напомним, по состоянию на 2 апреля, в Донецкой области официально было зарегистрировано 511 тыс. 328 ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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