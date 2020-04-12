На Донетчине уменьшилось количество переселенцев: Где регистрируются чаще

В Донецкой области по состоянию на 9 апреля официально зарегистрировано 511 тыс. 237 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 09.04.2020 на территории Донецкой области учтено 434 279 семей и 511 237 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 115 140;

дети – 62 983;

лица с инвалидностью – 17 820;

пенсионеры – 315 294.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 948 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 54 282;

Краматорск – 48 871;

Славянск – 41 239;

Лиман – 23 690;

Константиновка – 23 800;

Марьинский район – 21 354;

Бахмут – 19 371;

Селидово – 16 726;

Мирноград – 16659.

Напомним, по состоянию на 2 апреля, в Донецкой области официально было зарегистрировано 511 тыс. 328 ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации