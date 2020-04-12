С начала года СММ ОБСЕ зафиксировала 28 жертв войны на Донбассе

На Донбассе с начала 2020 года зафиксировано 28 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном пресс-службой Миссии.

«Миссия подтвердила информацию о 3 жертвах среди гражданского населения: одном погибшем и двух раненных. Таким образом, общее количество жертв среди гражданского населения с начала года составляет 28 человек: 4 погибших и 24 раненых», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что в период с 23 марта по 5 апреля СММ зафиксировала примерно 8 700 нарушений режима прекращения огня, в том числе около 2 700 взрывов. «Таким образом, количество нарушений режима прекращения огня и взрывов снизилось на 23 и 50% соответственно по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом», – отмечается в отчете.

Также за эти две недели СММ зафиксировала 25 единиц вооружения, размещенных в нарушение соответствующих линий отвода (по сравнению с 89 единицами в течение предыдущего двухнедельного периода): 10 – в подконтрольных правительству районах и 15 – в неподконтрольных.

Как сообщалось ранее, по данным ООН за весь период вооруженного конфликта на Донбассе (с 14 апреля 2014 года по 31 марта 2020 года) погибли 3 055 мирных жителей (1 814 мужчин, 1 057 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых неизвестен). Количество случаев ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, оценивается в более чем 7 тыс.