В СИЗО Донецка и Луганска от COVID-19 умерли люди, – правозащитница

Во временно неподконтрольных украинской власти Донецке и Луганске из-за смертей от COVID-19 на карантин закрыли следственные изоляторы (СИЗО). Об этом сообщила исполнительный директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова на своей странице в Facebook.

«По информации наших источников, СИЗО г. Луганска закрыли на карантин из-за двух смертей. Одна смерть подтверждена и вызвана COVID-19. Ранее было сообщение о том, что СИЗО г. Донецка также закрыли на карантин, там зафиксировано 4 смерти от COVID-19», – написала она.

По информации правозащитницы, сейчас местными «администрациями» в ОРДЛО принято решение об ограничении свиданий заключенных с близкими, передаче продуктовых и почтовых передач, а также допусков адвокатов к подследственным. «Хотя работа судов не прекращается и дела заключенных рассматриваются!», – отметила Ястребова.