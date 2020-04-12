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Сводка из зоны ООС за 11 апреля: Версии сторон конфликта

12.04.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник применил против ВСУ запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Три обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • в районах Славного, Широкино и Песок – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • вблизи Новотошковского – из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
  • Трижды рядом с Новозвановкой – из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов вчера получили ранения трое украинских военных.

С начала этих суток НВФ обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра позиции ООС близ села Тарамчук на Приазовье.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – говорится в сообщении.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в Старомихайловке, Сигнальном, Доломитном, Донецке (Вольво-центр), Веселом. Применялись СПГ, АГС, БМП-1 и БМП-2, стрелковое оружие.

В результате обстрела Сигнального зафиксированы повреждения по адресам:

  • ул. Пушкина, д. 7 (ограждение, фасад, остекление);
  • ул. Пушкина, д. 9 (остекление).

В «ЛНР» сообщили об одном нарушении «режима тишины». Обстрелу подвергся район поселка городского типа Донецкий. Огонь велся из вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов (СПГ).

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