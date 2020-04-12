ДТП в «ЛНР»: Сгорела девушка

За минувшие сутки на неподконтрольной украинскому правительству территории части Луганской области произошел 21 пожар, погибло 2 человека.

Как сообщает «МЧС ЛНР», в Свердловском районе в Червонопартизанске (после переименования Вознесеновка) на ул. Ватутина, 84 автомобиль врезался в строение и загорелся.

В результате ДТП, пожаром уничтожен автомобиль ВАЗ 2172 г/н М 686 ХМ (36 регион) и повреждена хозпостройка на пл. 9 кв.м на частном подворье. На месте пожара обнаружен труп девушки 2003 г.р.

В Луганске, пер. 5-й Славянский, 34 в результате причины, которая устанавливается, пожаром уничтожена мебель, внутренняя отделка, домашние вещи на пл. 30 кв.м, повреждена кровля на пл.15 кв. м. в жилом доме. На месте пожара обнаружен труп мужчины, личность которого устанавливается.