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В «Л-ДНР» перестали вывозить мусор из городов районного значения (Фото)

12.04.20 14:40
Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа
Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа

В «ДНР» и «ЛНР» есть проблемы с вывозом мусора. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) на своей странице в Facebook.

«Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО* перестали заниматься вывозом мусора из городов районного значения. Поддерживают порядок только в Луганске и Донецке. Как сообщают наши источники, что в период введения карантина в РФ, начались перебои с финансированием оккупационных администраций, поэтому коммунальные службы не могут в полном объеме вывозить бытовые отходы», – говорится в сообщении.

Также правозащитники опубликовали фото, на которых показана ситуация в Макеевке («ДНР») и поселке Штергрэс (Миусинск, «ЛНР»):

Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа
Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа
Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа
Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа
Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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