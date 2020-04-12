COVID-19: В «ДНР» поселок полностью закрыли на карантин

Поселок городского типа Новый Свет (Старобешевский район, Донецкая обл.) с 10 апреля перекрыт «полицией». Въезд в населенный пункт разрешен людям с местной регистрацией, выезд – с регистрацией в другом месте. Об этом сообщается в социальных сетях.

Отмечается, что данные меры связаны с временным карантином и безопасностью жителей поселка, большинство из которых работают на Старобешевской ТЭС – основном источнике электроэнергии на неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области.

Таким образом хотят ограничить передвижение людей и минимизировать их контакты во избежание возможного заболевания COVID-19 кого-либо из сотрудников. На ТЭС работает узкий круг специалистов, поэтому лишиться их нельзя. Проезд на работу и обратно для них будет осуществлять по пропускам или «сменным талонам».

Также отмечается, что решение закрыть проезд в поселок было принято после того, как на ЯКХЗ (Ясиновский коксохимический завод, Макеевка, Донецкая обл.) работник не соблюдал изоляцию и заразил коллег.

Планируется, что в дальнейшем также возможна изоляция населенных пунктов, где находятся важные стратегические предприятия.