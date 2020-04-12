Каких людей считают контактными с COVID-19: Критерии МОЗ

Министерство здравоохранения составило список критериев, по которым определяют контактного человека. Таким людям нужно самоизолироваться на 14 дней.

Список критериев, по которым человек может считаться контактным:

Человек проживает в одном доме с больным COVID-19.

Был в прямом физическом контакте с больным COVID-19 (например, через рукопожатия).

Имел контакт со слизистыми выделениями из дыхательных путей больного COVID-19 (например, пребывание в зоне пациента во время кашля или прикосновения руками к использованных салфеток) но не использовал средства индивидуальной защиты.

Контактировал с больным COVID-19 на расстоянии до одного метра в течение 15 минут и более, при условии неиспользования соответствующих средств индивидуальной защиты или с подозрением относительно неправильного их использования (например, нарушение целостности перчаток).

Находился в закрытой среде (например, аудитория, комната для заседаний, зал ожидания учреждения здравоохранения) с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее одного метра.

Медицинский работник или другое лицо, которое оказывает медицинскую помощь или проводит уход за больным COVID-19.

Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей полученные от больных COVID-19.

Работники патологоанатомических / судебно-медицинских бюро / отделений, которые непосредственно принимали участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов для проведения ПЦР-исследования даже при условии использования соответствующих средств индивидуальной защиты.

Контакт в самолете в пределах двух сидений (в любом направлении) с больным COVID-19, спутники путешествия.

Члены экипажа, которые проводили обслуживание в салоне самолета, где находился больной.

Если тяжесть симптомов (например, частый кашель) или перемещения лица указывают на более обширную зону риска заражения, пассажиры, сидящие во всей секции, или все пассажиры воздушного судна могут считаться контактными.

Как сообщалось ранее, по данным на 9:30 сегодня, 12 апреля, в Украине подтверждено 2777 случаев COVID-19. Умерли 83 человека, 89 человек уже выздоровели.