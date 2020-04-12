Жизнь изменилась кардинально: Истории семей переселенцев, получивших квартиры в Мариуполе

Мариуполь стал безоговорочным лидером среди городов Украины по количеству квартир, приобретенных для переселенцев по программе финансирования временного жилья. На сегодня в городе зарегистрировано более 98 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По словам начальницы управления городского имущества департамента по работе с активами Мариупольского городского совета Юлии Дубовской, на очереди за жильем сейчас стоят около 900 переселенцев. Благодаря участию в программе временного жилья, по которой город должен покрыть 30% стоимости квартиры, а государство – 70%, квартиры уже получила 131 семья. В этом году планируется передать ключи еще для 52 семей. Переселенцы, получившие квартиры, рассказали, как их жизнь изменилась благодаря участию в программе, пишет пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Так, Ирина, мать четырех сыновей из Донецкой области, в 2015 году с семьей переехала в Мариуполь. «Мы три года снимали квартиры. Постоянно переезжали. Неоднаразово обращались к городским властям с просьбами помочь нам с жильем», – сказала она.

О сложной жизни семьи Ирины даже сняли сюжет на национальном телеканале. Жилье, которое снимала семья, было в плохом состоянии, плесень, отсутствие нормальных условий для детей. Двое детей на почве постоянного стресса и таких условий стали в больнице на учет с бронхиальной астмой. Затем семье Ирины предложили принять участие в программе по временному жилью. «Я собрала и подала все необходимые документы, справки ВПЛ, медицинские справки детей. Еще была характеристика с моего места работы, из больницы. И через несколько месяцев нам сообщили, чтобы мы приходили за ордером», – рассказала Ирина.

В трехкомнатную квартиру семья переехала сразу. Жилье нуждалось в незначительном ремонте, который семья сделала за собственные средства. Хотя формально жилье предоставляется сроком на год, учитывая сложные жизненные условия семьи, власть без проблем продлевает срок аренды жилья. «В этой квартире мы живем уже два года. Каждый год мы сдаем в ЦПАУ документы, что мы здесь живем, исправно платим за коммунальные услуги и нам продлевают договор», – добавила переселенка.

Но самое главное, как отмечают общественники, что после переезда жизнь семьи Ирины изменилась кардинально. Программа предусматривает, что семья платит только за коммунальные услуги, а это огромная экономия для семей переселенцев. Однако еще более важными являются психологические последствия. «Мы стали спать спокойно. Детям есть куда вернуться. Мы не переживаем, что будет завтра, потому что знаем, что нам точно не нужно переезжать на новое место, а детям – искать новую школу ... Самое сложное в этой истории было не разувериться. Люди просто ждут, а нужно двигаться, делать что-то...», – поделилась Ирина.

Похожая история у семьи Анжелы из временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году, когда начались боевые действия, она вместе с мужем, дочерью и родителями переехала в Мариуполь. Несколько месяцев вся семья жила у родных. Затем начались бесконечные переезды на новые квартиры. «Мы трижды переезжали. Постоянно жили на чемоданах», – вспоминает она.

В 2018 году женщина услышала о программе и подала документы. Супруги предоставили справки с мест работы, справки ВПЛ и другие необходимые документы. «Сначала не верила в то, что получим квартиру. Подали документы и забыли об этом. А потом звонок и нам сказали, чтобы приходили получать ключи», – говорит Анжела.

Стресс от постоянных переездов негативно повлиял на здоровье родителей Анжелы. Мать пережила инфаркт. Когда город выделил квартиру на третьем этаже, семья Анжелы обратилась к городским властям с просьбой найти более приемлемый, учитывая обстоятельства со здоровьем, вариант. И им нашли другую квартиру уже на втором этаже. Новая квартира была в хорошем состоянии. Мебель и технику семья сумела перевезти из Донецка. «Мы очень рады, что учитывают индивидуальные потребности. Не просто дали квартиру, а так, чтобы она была удобной для людей. Это очень важно ... Мы очень устали скитаться по квартирам…», – добавила Анжела.

Третья семья переселенцев – Александра и Екатерины – так же выехала из Донецка. С 2015 года они 6 раз меняли квартиры. В 2018 году мужчина нашел информацию о программе временного жилья для ВПЛ. «Мы решили попробовать. Собрали большой перечень документов, пришлось немного побегать. Подали и два года ждали, уже даже не надеялись на то, что получим квартиру. И вот в 2019 году, в июле нам позвонили, чтобы мы забрали ключи», – рассказали супруги.

Квартира была в том же районе, в котором семья Екатерины снимала жилье, поэтому ребенку не пришлось снова менять школу. Нужно было сделать косметический ремонт, привезти технику и мебель. «Эта квартира – это спасение. Каждый год мы переезжали, потому что старые владельцы или повышали цену, или продавали квартиру, а новые не хотели брать с детьми. А сейчас, с этой квартирой, ты чувствуешь, что ты приходишь к себе домой. Мы знаем, что нас никто не выгонит», – поделилась переселенка.

«Пример Мариуполя и истории людей, жизнь которых благодаря временному жилью стала спокойнее и увереннее, свидетельствуют в пользу программы и необходимости для других местных советов не медлить и подавать документы на участие», – резюмировали в Общественном холдинге «Группа влияния».

Как сообщалось ранее, программа «70 на 30» предусматривает приобретение в коммунальную собственность квартир на вторичном рынке недвижимости. Затем данные квартиры по бальной системе распределяются между переселенцами, которые относятся к незащищенным и малообеспеченным категориям. В 2019 году по данному проекту для переселенцев в регионах приобрели более 80 квартир. При этом в МинВВОТ отмечают, что местные власти не активно участвуют в программе «70 на 30».

По словам замминистра МинВВОТ Руслана Калинина, в течение 2017-2019 года по программе «70 на 30» около 700 семей-ВПЛ получили жилье на вторичном рынке, больше всего квартир было выдано в Мариуполе.