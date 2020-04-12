И это только начало: В Донецке возродился специфический вид воровства (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке неизвестные по ночам снимают колеса с машин. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Отмечается, что инциденты происходят в разных концах города.

Жители активно обсуждают ситуацию.

Александр: «Так комендантский час ведь? Или не помогает?»;

Эдуард: «КЧ – это золотое время для отребья, быдла и воров (менты в их числе)!!!! Живем в оккупации, у власти мудаки и пи...орасы!!!! Думают, что они бессмертные, твари, но нет, наказание будет, каждый ответит за содеянное и дети их будут прокляты»;

Алекс: «Думаю, это только начало. Машины каждый день угоняют, разбивают по 2 машины за ночь. И то может и больше»;

Наталья: «У нас на ВАЗе было такое позавчера! Только вот вопрос, колеса в карман не положишь, а в комчас залетные не ездят! Поэтому, наверное, кто-то в доле!»;

Виталий: «Элементарно, ищите свои колеса на ОЛХ, или по местным авторынкам. Это не так просто скинуть колеса без палева»;

Валерий: «Это только начало»;

Павел: «На Текстильщике два дня назад у друга пытались угнать ВАЗ 2105. Раскурочили замки на дверях и зажигании, но по какой-то причине не смогли завести»;

Игорь: «А ведь даже самых галимых колес лишиться – это уже десятка, где ее взять, если вот так колеса скрутят?».

Как сообщалось ранее, в центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка на Набережной воруют тротуарную плитку. .