На Донбассе обстреляли позиции ООС, погиб украинский военный

Сегодня, 12 апреля, незаконые вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в Луганской области, в результате обстрела погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Отмечается, что НВФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил в Луганской области.

«К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 11 апреля в результате обстрелов ранены трое военных.