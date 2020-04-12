Показатель выздоровления в Украине уже второй день превышает количество умерших от COVID-19, – Минздрав

По состоянию на сегодня, 12 апреля, в Украине госпитализированы 1 100 человек с коронавирусной болезнью. На аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 54 человека, из них ни одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По информации ведомства, по возрастным группам чаще COVID-19 болеют лица в возрасте 50-59 лет (21,7%), 40-49 лет (20,5%) и 30-39 лет (17,4%).

Коронавирусной болезнью больше страдают женщины (54%).

Также сообщается, что количество аппаратов ИВЛ, которые сегодня использованы для оказания медицинской помощи больным с COVID-19, не превышает 10% от всех аппаратов, подготовленных для оказания медпомощи.

Также в Минздраве сообщили, что на сегодня выписаны 89 человек, среди них 7 медработников, ранее заболевших COVID-19.

Умерло 83 человека. «Показатель выздоровления в Украине уже второй день превышает количество умерших от COVID-19», – отмечается в сообщении.

Случаи смертей зарегистрированы в 18 областях Украины. В возрастной группе умерших преобладают лица от 50 лет и старше (85,5%).

82% умерших имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. У некоторых лиц эти заболевания были объединены.

Коронавирусная инфекция зарегистрирована во всех областях Украины. Наибольшее количество больных за сутки выявлено в Тернопольской, Черновицкой, Винницкой областях и Киеве.

Как сообщалось ранее, по данным на 9:30 сегодня, 12 апреля, в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19.