Переселенцам: Какие справки и выписки можно получать онлайн

Переселенцы могут получать некоторые справки и выписки онлайн через интернет. Об этом сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине на своей странице в Facebook.

«До сих пор многие не знают, что некоторые справки и выписки переселенцы могут получать онлайн. Теперь несколько часов своей жизни можно потратить не на дорогу и очереди, а на что-то более приятное», – говорится в сообщении.

Так, по информации ДСБ, через интернет можно:

1. Проверить свои данные в Едином реестре должников и Едином госреестре исполнительных производств на портале «Онлайн дома юстиции»: https://bit.ly/3b0tfvT

«Почему это важно? С ноября 2019 года, если у человека есть долг, то ему закрыт выезд с подконтрольной территории. Возникают ситуации, когда люди выезжают из неподконтрольной территории и не могут потом вернуться назад», – отмечается в сообщении.

Также на сайте «Онлайн дома юстиции» можно заказать онлайн дубликат свидетельства о рождении, браке или смене имени – особенно актуально для тех, кто потерял документы в результате боевых действий: https://bit.ly/3b0tfvT

2. На недавно запущенном портале государственных услуг «Дія» можно онлайн зарегистрироваться как физлицо-предприниматель (ФЛП), внести изменения либо же закрыть ФЛП: https://bit.ly/3aYwYu7

3. На сайте Государственной миграционной службы (ГМС) можно записаться в электронную очередь на подачу документов для загранпаспорта и паспорта гражданина Украины, оплатить сбор онлайн и отслеживать состояние оформления документа: https://bit.ly/2Xprkgv

4. На портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) часть услуг также доступны онлайн: https://bit.ly/3e9ocv6

Например, оформление онлайн-заявления на назначение и перерасчет пенсии, подсчет ее примерного размера, получение справки о доходах пенсионера для назначения субсидии и выписки из Реестра застрахованных лиц. Также можно сверить засчитанный стаж.

Здесь же можно получить справку ОК-5. Она нужна для подтверждения актуальности данных на получение ежемесячной адресной помощи переселенца.

5. Электронный суд. Если вам приходится, к примеру, решать пенсионные вопросы через суд, то онлайн можно подать заявление для назначения судебного рассмотрения дела. Подсказки на сайте позволят составить иск: https://bit.ly/34rWO7l

6. Продлить разрешение для перемещения граждан в районе ООС на специальном сайте: https://bit.ly/2Vi9bP1

7. На сайтах Министерства социальной политики и «Дія» можно подать документы на субсидию и оформить пособие при рождении ребенка: https://bit.ly/2V1yu9j , https://bit.ly/34BKdyx

Важно: для получения большинства онлайн-услуг нужна электронная цифровая подпись. Ее выдают аккредитованные центры сертификации ключей (АЦСК), среди них – «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрисббанк», Госпогранслужба, АЦСК органов юстиции.

Полный перечень электронных услуг можно найти на сайте Кабинета министров Украины по ссылке: https://bit.ly/3e9U1Eb

Как сообщалось ранее, жители Донбасса и переселенцы в период карантина могут получить юридическую помощь по телефону.

Напомним, что для переселенцев разработан чат-бот, который дает ответы на актуальные вопросы юридического характера.