Кто-то кашляет, кто-то с соплями: Очевидец рассказал, как пересекал «границу ДНР» и РФ

Житель временно неподконтрольного украинской власти Донецка Сергей во время карантина проехал 1250 км из Днепра через РФ, чтобы вернуться домой. Опытом поездки он поделился в социальных сетях.



«Вчера с семьей вернулись из Днепра в Донецк через Гоптовку-Нехотеевку, 1250 км. На личном автомобиле, с женой, ребенком и кошкой», – написал он.

По его словам, при пересечении границы в сторону РФ украинские пограничники «не очень пускали, но и не запрещали». Его просили показать разрешение на временное проживание (РВП) в РФ, потом проверили загранпаспорта, сказали что без «зеленой карты» («зеленая карта» (англ. Green Card) – международный договор (полис) страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-членами Соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев средств автотранспорта – прим.) не имеют права выпустить из страны и ему пришлось там купить ее.

При этом Сергей отметил, что у него нет вида на жительство в России. «Я им сказал есть (РВП – прим.), чтобы проехать. Я просто не мог сказать, что у меня донецкая прописка и я в Донецк еду. Это было бы признанием нарушения пересечения границы. Я сказал, что еду в Ростов», – написал он.

Дончанин отметил, что со стороны РФ граница перекрыта воротами. «Я подошел и показал паспорта с прописками. Нас пустили к медикам. Прошли процедуру изменения температуры и подписали бумагу о самоизоляции. Потом паспортный, декларацию на авто и счастливого пути! Заехали через Матвеев Курган (сопредельный пункт пропуска «Успенка» – прим.) утром. Вся ночь в пути. Дорога хорошая, трасса пустая. Выехали на М4 в Богучаре и по прямой до Платова. Потом съезд на Самбек и граница», – написал он.

Проверка со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) со стороны «ДНР» была формальной. «Никто температуры не мерил никому! Огромная очередь из людей без средств защиты (очень мало в масках). Кто-то кашляет, кто-то с соплями. И все это заняло 4 часа! Семья сидела в машине, я ждал пока подошла очередь и все оформил. После печати МВД в талоне на шлагбауме выпустили. Нет контроля вообще. Сотрудники тоже не все в масках. Температура не мерилась никому», – рассказал Сергей.