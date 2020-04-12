RU
Все новости

На Луганщине у жительницы прифронтового поселка нашли оружие и боеприпасы (Фото)

12.04.20 19:10
Фото: ГУНП в Луганской области
Фото: ГУНП в Луганской области

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно со следователями Новоайдарского отдела полиции и взрывотехниками в ходе проверки оперативной информации обнаружили и изъяли у 46-летней жительницы прифронтового с. Трехизбенка Новоайдарского района оружие и боеприпасы. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

С места происшествия правоохранители изъяли РПГ – 22, гранату Ф-1 с запалом, 1080 патронов калибра 5,45 мм.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», в ходе которого следователям предстоит установить откуда у женщины взрывоопасные предметы и зачем она их хранила.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк