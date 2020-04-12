На Луганщине у жительницы прифронтового поселка нашли оружие и боеприпасы (Фото)

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно со следователями Новоайдарского отдела полиции и взрывотехниками в ходе проверки оперативной информации обнаружили и изъяли у 46-летней жительницы прифронтового с. Трехизбенка Новоайдарского района оружие и боеприпасы. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

С места происшествия правоохранители изъяли РПГ – 22, гранату Ф-1 с запалом, 1080 патронов калибра 5,45 мм.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», в ходе которого следователям предстоит установить откуда у женщины взрывоопасные предметы и зачем она их хранила.